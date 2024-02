Babal Guimarães dá sinais de interesse pela ex, Emily Garcia

Polêmica! Babal Guimarães foi exposto na noite desta segunda-feira (19), no reality “Casa da Barra”, do Carlinhos Maia. O influenciador que é ex-marido de Emily Garcia, foi pego observando ela durante a festa. Como os participantes gostam de uma fofoca, não deixaram passar a situação.

No vídeo, publicado no story do Carlinhos Maia, a personagem Janahorrarya explanou que viu Babal olhando pra Emily, no entanto, a influenciadora afirmou que não quer o ex. “Emily não quer Babal, eu estava dizendo a ela que ele estava olhando pra ela”.

Contudo, Carlinhos Maia defendeu Babal afirmando que eles são separados e que Janahorrarya estava bêbada. No meio dessa nova polêmica, vale ressaltar que, o influenciador assumiu que voltou a namorar com Cris Monteiro depois de vir à tona uma traição, no ano passado.

Ao contrário dele, Emily Garcia está solteira. A influenciadora havia assumido um namoro com o Victor Igoh. No entanto, o relacionamento durou apenas 4 meses e em um comunicado nas redes sociais no início deste mês, os influenciadores afirmaram que não estavam mais juntos.

Apesar de sozinha, a influenciadora sempre deixou claro que não há chances de voltar com Babal Guimarães, pai do seu filho. Os dois tiveram um término conturbado, cercado de traições e denúncias de violência doméstica.