Renascer: Adriana Esteves aconselha atriz que interpreta Mariana após depressão

A novela ‘Renascer’, da TV Globo, que é um remake da trama exibida em 1993, foi um sucesso de audiência na época e agora. No entanto, parece que a experiência não foi tão boa para a atriz Adriana Esteves, que interpretou a personagem Mariana.

No remake, a personagem está sendo interpretada por Theresa Fonseca. Contudo, na época, Adriana Esteves, revelou que sofreu muitas críticas pela sua interpretação. Os telespectadores afirmavam que ela era pouco expressiva, o que a fez entrar em depressão.

“Eu havia me separado, comecei a fazer uma novela atrás da outra, com personagens grandes, ganhei exposição e tinha pouca maturidade. Fiquei perdida, não segurei a onda. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com o antidepressivo. Foram os anos mais difíceis da minha vida”, disse a atriz de 54 anos em entrevista à revista Cláudia, em 2016.

As consequências das críticas pra ela foram tão graves que acabou se afastando da televisão por dois anos. Chegou a recusar o papel de Babalu na trama Quatro por Quatro (1994). Desta vez, a atriz Theresa Fonseca, que está vivendo Mariana, no remake, foi alvo de duras críticas.

Segundo a imprensa, a atriz está sendo criticada pelo jeito da personagem. O público teria tomado ‘ranço’ dela pelo fato dela chamar José Inocêncio de ‘painho’ o tempo todo. A atriz, de 26 anos, revelou que conversou com Adriana Esteves e que a veterana perguntou se ela tinha psicóloga para viver Mariana.

Vale ressaltar que, Mariana é uma jovem que vive na fazenda de José Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira com o objetivo de se vingar pela morte do avô. Entretanto ela acaba se envolvendo em um triângulo amoroso entre o produtor de cacau e um de seus filhos, João Pedro.