BBB 24: Davi revela ciúmes de Isabelle e dá em cima de Pitel

Davi Brito virou um dos assuntos mais comentados na internet nesta quinta-feira (22). Isso porque, o baiano vem dando sinais de interesse em Isabelle Cunhã. Além disso, durante a festa da líder Raqueli, o motorista de aplicativo deu em cima de Pitel e foi repreendido por Matteus.

Ainda no início da festa, Davi e a amazonense conversavam sobre a aproximação dele com Wanessa Camargo. O brother então desconversou e falou que deseja apresentá-la a sua família. "Mesmo sendo uma relação de homem e mulher, quero que você saiba que gosto muito de você como amiga. [Fora daqui] vou te apresentar minha namorada, minha mãe, minha irmã. Quero manter você perto de mim", contou.

Na sequência, o baiano revelou que sente ciúmes dela: "Vi você dançando com o Matteus ali, sabe? E fiquei com ciúmes. Eu tenho ciúmes de você", afirmou o jovem. Cunhã então afirmou rebateu que se sentiu feliz de ter esse momento com Matteus e Davi deixou claro que não queria ser interpretado errado.

Logo depois, o baiano se aproximou de Pitel e os dois conversaram. Ele elogiou a sister e fez carinho no cabelo dela. Matteus viu um momento em que Davi deu um beijo no rosto de Pitel e chamou o brother para perto dele. Em outro momento, Davi se aproximou de novo e deu um cheiro no cabelo da Pitel. Desta vez, Matteus repreendeu o brother pedindo para Davi ter cuidado e ir tomar uma água.

Na internet, seguidores desaprovam a atitude de Davi e afirmam que Matteus está se tornando o preferido da edição do "BBB 24. "Pra mim Matheus já passou o Davi e é o favorito ao prêmio", afirmou um internauta. Outros afirmaram que estão passando pano para o brother: "Quando foi o Guimê todo mundo caiu em cima, né! Mas como é o santo do Davi ninguém vai ver problema nisso".

