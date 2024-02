Jojo Todynho mostra mudança radical no visual

A cantora Jojo Todynho, surpreendeu os seguidores na manhã desta quinta-feira (22), após mostrar uma mudança radical no visual. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora publicou um vídeo raspando a cabeça e escreveu: “Bela Gracyane”.

A legenda foi uma brincadeira com o casal, Belo e Gracyane. Isso porque, Jojo Todynho fez uma mistura dos dois. O pagodeiro está com o famoso cabelo “nevou” e reforçou a comparação do seu corpo com Gracyanne Barbosa. Pra completar, a influenciadora também usou uma música do cantor como trilha sonora do vídeo.

A mudança chocou positivamente amigos e fãs na web. “E eu amei”, escreveu Camilla de Luca elogiando a amiga. A esposa da Ludmilla, Bruna Gonçalves também reagiu: “Nossa, ficou muito top”. Vale ressaltar que, Jojo Todynho vem passando por uma grande transformação.

Desde que fez a bariátrica, a influenciadora tem investido cada vez mais na sua aparência. Nesta semana, ela fez uma reflexão em seu Instagram sobre as mudanças em sua vida e em seu corpo. Na publicação, a cantora aparece em uma banheira de hidromassagem e a foto vem acompanhada da legenda: "O processo molda nossa jornada enquanto o propósito dá direção ao destino que buscamos".

A ex-participante de A Fazenda realizou uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado. Em janeiro, a cantora comemorou que chegou à marca dos 100 kg. No início de fevereiro, ela compartilhou que alcançou dois dígitos na balança.



