Renascer: Theresa Fonseca detalha cenas de sexo com Marcos Palmeira

A atriz Theresa Fonseca, que está no ar como Mariana, no remake de “Renascer”, na TV Globo, abriu o jogo sobre os bastidores das cenas de sexo com seu par romântico na trama, o ator veterano, Marcos Palmeira, que interpreta José Inocêncio.



Em uma entrevista ao Splash, no portal UOL, a jovem revelou que Marcos a deixa super a vontade nas gravações. “Sou muito fã da pessoa do Marquinhos […] é perfeito. Ele anula qualquer tipo de desconforto com a presença dele. É uma pessoa cordial, gentil, sou muito fã da pessoa do Marquinhos.

Além de rasgar elogios, Theresa Fonseca também afirmou que além dela, ele consegue deixar todos da equipe confortáveis pra gravação de cenas de sexo. “Ele está fazendo um trabalho belíssimo. Deixa todo mundo que trabalha com ele muito confortável, tanto equipe quanto os atores”, continuou ela.

A atriz aproveitou para falar um pouco sobre a sua personagem Mariana, na trama, e os objetivos dela. Pra quem assiste a novela, sabe que ela casou com José Inocêncio, no entanto, acabou se envolvendo com o filho caçula do protagonista, o João Pedro.

Apesar de não saber o futuro da sua personagem, Theresa esclarece que tem certeza que se surpreenderá com “Mariana”. Ela veio para se vingar, chega na casa e faz dois homens interessantes se apaixonarem por ela. Sempre falo isso: eu acredito que seja genuíno o que ela está sentindo. Se no final, não for, também vou me surpreender”, afirmou.

Vale lembrar que, Theresa Fonseca recebeu conselhos da atriz Adriana Esteves, que interpretou Mariana em 1993. Acontece que, na época, a veterana desenvolveu um quadro de depressão com a enxurrada de críticas que recebeu sobre a sua interpretação. Por sua vez, a nova atriz também está sendo alvo de críticas. Desta vez, sendo criticada pelo jeito da personagem.

O públicoteria tomado ‘ranço’ dela pelo fato dela chamar José Inocêncio de ‘painho’ o tempo todo. A atriz, de 26 anos, revelou que Adriana Esteves perguntou se ela tinha psicóloga para viver Mariana.