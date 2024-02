Valor da herança de MC Marcinho é revelado e choca a web

Pouco menos de seis meses da morte do funkeiro MC Marcinho, conhecido como o Príncipe do Funk, veio à tona o verdadeiro valor da herança deixada por ele. Inicialmente, a imprensa havia informado que a fortuna variava entre 20 e 30 milhões de reais, no entanto, o valor não chega nem perto do divulgado.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, desde sua morte, estimativas indicavam que o patrimônio total deixado pelo funkeiro teria um rendimento mensal que oscilaria entre 1 e 2 milhões de reais. O montante seria proveniente de uma empresa, propriedades imobiliárias e investimentos financeiros.

Contudo, o jornalista que teve acesso ao inventário do MC, e que está sendo cuidado pelo irmão do famoso, Mauro Roberto. O verdadeiro valor é de “apenas” 1,3 milhão de reais, o que não ultrapassa mil salários mínimos.

Vale ressaltar que, MC Marcinho era divorciado e todo o seu patrimônio está sendo dividido entre seus cinco filhos. Sendo quatro maiores de idade e um menor. É preciso considerar também, que esse valor do inventário é referente o salário mínimo do ano passado de R$1.320,00.