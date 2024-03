Ator da Record foi morto com um tiro na cabeça após pix de R$ 85

O ator da Record Edson Caldas Barboza que estava desaparecido no Rio de Janeiro, foi morto por criminosos, em fevereiro deste ano. Segundo informações da Polícia Civil, investigadores da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense descobriram que o rapaz foi atraído para um possível encontro sexual.

De acordo com as investigações, os criminosos mataram Edson Caldas com um tiro na cabeça após fazer um pix de R$ 85 para a quadrilha e ter o relógio roubado. Dois suspeitos do crime foram presos nesta quinta-feira (29).

Um dos bandidos confessou à Polícia que Edson Caldas havia marcado um encontro com uma mulher em Engenheiro Pedreira. No entanto, ao chegar no local houve uma emboscada e os envolvidos surpreenderam o ator.

Além do que foi confessado, os investigadores descobriram que, depois das transferências, o ator foi amarrado, espancado e colocado na mala do seu próprio carro e levado para o matagal próximo ao Rio Guandu, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Um corpo foi localizado no local indicado pelos criminosos, mas a Polícia Civil aguarda o exame de DNA. Contudo, eles informaram que o cadáver tem características semelhantes às de Edson Caldas e foi reconhecido como sendo dele.