Vanderlei Luxemburgo é acusado de calote e caso vai parar na Justiça

O treinador Vanderlei Luxemburgo desistiu de alugar um flat no Hotel Transamerica Perdizes e acabou se dando mal. Ele está sendo processado por dar um calote. Isso mesmo, queridos leitores, o ex-técnico da seleção brasileira alugou um imóvel por seis meses, mas desistiu no segundo mês.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Vanderlei Luxemburgo se recusou a pagar as multas e as despesas da imobiliária. O jornalista teve acesso ao contrato firmado em 20 de setembro de 2022 com a empresa "SÓ FLATS", corretora do ramo imobiliário.

No documento, o treinador assinou o acordo com um prazo de locação de seis meses, com aluguel mensal no valor de R$ 4.000,00. No contrato estava escrito que ele teria que pagar uma multa para rescisão antecipada, equivalente a um aluguel mais a comissão da imobiliária pelos meses faltantes caso desistisse antes.



O proprietário pede no processo que Vanderlei Luxemburgo faça o pagamento de R$ 4.438,05. Além desse valor, ele também deverá pagar honorários dos advogados, que equivalem a 10% do valor da execução.

Vale ressaltar que, caso o ex-treinador da seleção brasileira não seja localizado para notificação e não cumpra o pagamento. Vanderlei pode ter os bens penhorados para o pagamento da dívida pelo oficial de Justiça.