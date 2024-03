BBB 24: Isabelle é detonada após ignorar vitória de Davi

Davi Brito escapou de mais um paredão no "BBB 24". Em uma disputa com Alane Dias e Michel, o baiano teve apenas 28% dos votos para deixar a casa. No entanto, a permanência do brother parece não ter surpreendido seus aliados. Sua principal amiga, Isabelle Nogueira, está sendo detonada na web ter prestado apoio aliados do eliminado e ter demorado a abraçar Davi.

Internautas comentaram que Isabelle está sem paciência com o baiano e por isso não comemorou a permanência do brother. "Ela não é amiga do Davi. E vocês não estão preparados para isso", escreveu um seguidor. "A Isabelle fica mais compadecida com os que são contra ao Davi do que com o próprio amigo", disparou outra pessoa.

Contudo, alguns saíram em defesa da sister. "Acabei de ver um post dela abraçando Davi emocionada!!! Decidam-se", pontuou. "Ela abraçou ele na porta antes do Michel sair e disse que orgulho. Como ele tava de boas alegre é o jeito dela, ela foi consolar as pessoas", defendeu outro internauta.

Adms trocam farpas na web

Recentemente, administradores dos perfis de Isabelle Cunhã e Davi Brito, trocaram farpas nas redes sociais devido aos últimos acontecimentos dentro do "BBB 24". No início, o público e a equipe dos dois exaltavam a amizade deles. No entanto, a aproximação da amazonense e do Davi tem mudado a opinião do público e, principalmente, da equipe da dançarina.

Acontece que no último sábado (24), a equipe de Davi Brito criou uma arte do brother com seus aliados de jogo e Izabelle foi excluída. Na imagem, "Squad, versão Vingadores", eles incluíram apenas Alane, Beatriz e Matteus. Na web, os seguidores detonaram a publicação: "Que ridículo... Excluindo a ISA que estava com ele desde do início", escreveu um seguidor.

Do outro lado, a equipe de Isabelle Cunhã passou a falar abertamente sobre a "pressão" que Davi tem feito com a sister. A atitude do brother já vinha sendo comentada por seguidores e após, a própria amazonense demonstrar desconforto, os administradores resolveram se posicionar.