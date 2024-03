BBB 24! Irmãs de Lucas Buda detonam ex-cunhada: "Aproveitadora"

O flerte de Lucas Buda e Pitel dentro do "BBB 24" movimentou a internet nos últimos dias. Acontece que desde domingo (3), a esposa do brother, Camila Moura, surgiu nas redes sociais anunciando o fim do casamento e detonando o ex com palavras ofensivas. No entanto, as irmãs do capoeira que inicialmente prestaram apoio, agora, estão revoltadas com a ex-cunhada.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, Carla Cristina revelou que a atitude de Lucas Capoeira foi errada e prestou apoio à Camila. "Acho que ele tentou uma aliança de jogo com ela e nessa aproximação em um momento de festa, descontração, ele acabou esquecendo do jogo. Não passo pano para a atitude dele, não achei legal. Acho que foi mais uma estratégia de jogo, mas entendo ela (Camila) interpretar de outra maneira. Porque é como ela, como mulher, está se sentindo".

Contudo, desde que começou a repercutir o flerte, Camila Moura saiu do grupo da família e vem ignorando todos. "Tentei falar com ela. Ela saiu do grupo da família, não entendi e fui procurá-la [...] Ela não me respondeu mais e começaram as postagens. A única coisa que fiquei muito chateada e que não concordo é a hashtag [...] Tentei vários contatos e fui ignorada. A nossa família foi a favor dela e daria todo o apoio que ela merecia. Mas ela não deu a oportunidade de a gente dar esse apoio", disparou Carla.

Após essa entrevista, a Camila afirmou que não tem recebido apoio da família de Lucas Buda. Entretanto, as irmãs Rose Ferreira e Carla Cristina resolveram expor os prints das conversas em que elas tentam contato com a professora de história. "Fica firme, cunha. Você é guerreira demais, o vídeo todo não é bem assim na internet só jogou trechos e o povo já não gosta do Lucas e aproveitaram pra fazer essa sujeira toda", disse uma das irmãs em uma das mensagens enviadas.

Em outro print, uma delas disse: "Te amo. Estou com você meu amor". Na legenda das imagens, Rose detonou a ex-cunhada: "Camila Moura, como você falou que a familia do Lucas não te deu apoio aqui está a prova de que você não passa de uma mentirosa e aproveitadora tanto você se aproveitando da situação do chifre que você nem levou pra ganhar dinheiro e fama. Aproveite sua fama, porque sem conteúdo não há fama", disse.