Ex-atriz da Globo volta à prostituição após falta de oportunidades na TV

A ex-atriz da TV Globo Marcella Maia, de 30 anos, conhecida por interpreta a Morte, em "Quanto Mais Vida Melhor", estava vivenciando um período de grande sucesso na sua carreira. Chegou a ser capa de revistas internacionais e conquistou trabalhos no cinema e nas plataformas de streaming, além de assinar com uma gravadora para impulsionar sua carreira como cantora no Brasil, acabou vendo sua vida tomar um rumo inesperado nos últimos anos ao retornar à prostituição.

Maia revelou que enfrentava dificuldades em sua carreira como atriz desde o ano passado. “Eu vinha de anos incríveis na minha carreira como atriz, havia alcançado minha independência financeira. Tinha vários projetos engatilhados no Brasil, mas de repente, percebi uma mudança inexplicável. Entendi que havia interesses em me silenciar", iniciou.

A jovem atriz também compartilhou que foi cortada de um filme: "O primeiro sinal foi ser retirada de um filme de uma influenciadora brasileira, alegadamente devido aos meus posicionamentos nas redes sociais, que eram apenas em prol do combate à violência contra as mulheres. Depois disso, foi como se fosse um movimento coordenado para fechar portas e usar argumentos sorrateiros para mascarar a perseguição que sofria”, relatou Marcella, que iniciou sua carreira como modelo e desfilou para renomadas marcas internacionais como Versace e Tom Ford.

Maia abriu que os problemas começaram com a greve dos roteiristas nos EUA e que caiu em golpes. “Eu estava vivendo um pesadelo, investi dinheiro na minha carreira na esperança de reverter a situação, mas isso afetou minha saúde mental e autoestima. Fui vítima de golpes por pessoas do meio, perdi parte do meu patrimônio. No ano passado, fui escalada para protagonizar um filme em Hollywood, mas a greve acabou paralisando o projeto, que agora está adiado. No final, só restou eu e meu ex-companheiro".

Vítima de violência doméstica

Contudo, Marcella Maia abriu o coração ao revelar que o ex-namorado passou que sempre agredir verbalmente. No início deste ano, foi vítima de violência física, patrimonial e psicológica após o término de seu relacionamento de dez anos, quando todos os seus pertences foram deixados na rua, na Itália. “Após o término do meu relacionamento de dez anos, enfrentei uma série de desafios inesperados. Fui deixada nas ruas de Milão, meus pertences foram jogados em um saco de lixo, e me vi sem ter onde morar ou o que comer. Foi um momento extremamente difícil, que me obrigou a interromper minha carreira e enfrentar a incerteza do futuro.

Prostituição

Foi nesse contexto de vulnerabilidade que Marcella Maia acabou retornando à prostituição, embora tenha revelado que nunca imaginou voltar a essa situação, e ressaltou que não planeja se envolver em um relacionamento amoroso neste momento.

“Foi nesse momento de vulnerabilidade que a prostituição se tornou um refúgio para mim. Encontrei uma maneira de reconstruir minha confiança e garantir minha estabilidade financeira. Acredito no amor, mas depois de tudo o que passei, percebi que para entrar em um relacionamento, ele precisa valer muito a pena. Meu compromisso agora é me estabelecer financeiramente e construir uma base sólida para minha vida. Se alguém quiser fazer parte dela, terá que agregar e contribuir de forma significativa. Aprendi que não posso mais me entregar sem reciprocidade, pois sei o quanto sou valiosa e mereço ser valorizada”, concluiu.







