BBB 24 tem recorde de audiência com eliminação de Yasmin Brunet

A eliminação da modelo Yasmin Brunet, do "BBB 24", marcou a maior audiência do programa desde o segundo dia do reality, sendo o maior público até então. A modelo foi eliminada com 80,76% dos votos.

A saída de Yasmin já era esperada pelos internautas e até mesmo por ela. Em conversa com aliados, a modelo chegou a comentar que acreditava que seria eliminada. A sister já protagonizou alguns conflitos com Davi Brito, um dos favoritos ao prêmio até agora. Logo após Wanessa Camargo ser expulsa do reality e Brunet brigar com Davi, a atriz pediu para ser indicada ao paredão, pois não queria mais conviver no mesmo ambiente que o brother.

No bate-papo com o eliminado, a influenciadora comentou que a rivalidade com Davi se deu em decorrência das atitudes dele, além da influência de outras pessoas. "Eu acho que, quando eu levei o negócio de andar com os Gnomos para o grupo Gnomos, algumas pessoas ali, acho que o Bin, e eu não me lembro quem foi a outra pessoa, me fizeram enxergar o que ele estava falando com outros olhos", iniciou ela.

Contudo, ela continuou e afirmou que entendeu a fala do brother com um tom de maldade: "Como maldade, e não só uma coisa meio sem noção, de 'não precisa falar isso'. Uma coisa pra querer fazer eu me desesperar e apertar o botão, uma coisa mais maldosa mesmo. A Wanessa também começou a ver ele com outros olhos", disparou.

Já durante entrevista com a jornalista Ana Maria Braga, a modelo disse que conversaria com Davi quando ele saísse da casa e que para ela, o mundo real é muito diferente do que aconteceu dentro do jogo.

Saiba Mais Mariana Morais Luana Piovani tem água cortada e vai ao mercado sem poder pagar compras

Luana Piovani tem água cortada e vai ao mercado sem poder pagar compras Mariana Morais BBB 24: Leidy desaba após eliminação de Yasmin e diz que quer desistir

BBB 24: Leidy desaba após eliminação de Yasmin e diz que quer desistir Mariana Morais Ana Hickmann e Edu Guedes: Bastidores do namoro são revelados

Ana Hickmann e Edu Guedes: Bastidores do namoro são revelados Mariana Morais Luana Piovani ironiza pedido de desculpas de Wanessa Camargo a Davi

Luana Piovani ironiza pedido de desculpas de Wanessa Camargo a Davi Mariana Morais Ferrugem revela a influência de Thiaguinho em gravação