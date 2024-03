BBB 24: Leidy desaba após eliminação de Yasmin e diz que quer desistir

Na madrugada desta quarta-feira (13), a trancista Leidy Elin chorou após desabafar com os brothers os últimos acontecimentos da casa. Principalmente depois que foi chamada atenção durante o programa, ao vivo, pelo apresentador Tadeu Schmidt. Ele afirmou que os participantes "chegaram ao limite" e que o comportamento de Leidy, bem como as ameaças de vingança de Davi, não poderiam se repetir no “BBB 24”.

A trancista desabou acreditando que está cancelada no "BBB 24": "Tô cancelada e acabou… Eu não ligo também". Então, iniciou uma crise. "Caral**, tô fazendo o que aqui? Sai fora! Não sei como tá lá fora, não sei se minha mãe tá mal. Minha mãe tem pressão alta… Imagina se ela tem um treco por minha causa?", disparou a jovem.

Fernanda, por sua vez, tentou acalmar Leidy, afirmando que ela enfrentou o Davi por acreditar que ele estava agindo de maneira errada. "Calma! Você enfrentou um garoto que está todo mundo vendo que faz tudo errado e o Brasil está passando pano. Ou a gente acha que está passando pano, na verdade. Então você que continue enfrentando", incentivou a doceira.

No desabafo, Leidy ainda cogitou desistir do jogo. Vale lembrar que momentos antes, a trancista revelou uma conversa que teve com o Big Boss antes de jogar as roupas de Davi Brito na piscina. "A pergunta foi exatamente assim: se era expulsão a pessoa te incitar para a briga e vocês responderam que não poderia encostar, por isso que eu fiz. Ele falou 'segue o jogo, não se exceda'."



Leidy foi advertida pela produção

Contudo, após a ação, a sister contou que também foi chamada a atenção durante o raio x: “‘Leidy, você está passando dos limites'", ela contou sobre a voz do Big Boss. "Eu pensei que era o Raio X e falei 'desculpa' e ele 'não, você jogando as roupas do Davi na piscina'".

Entretanto, a trancista demonstrou preocupação com a repercussão que a sua atitude teve com o público, após ter recebido mais uma bronca durante o programa ao vivo. Para Leidy, a advertência que recebeu durante o raio x, já estava suficiente, mas que agora não está entendendo o porquê dessa nova chamada de atenção.

