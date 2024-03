Ana Hickmann e Edu Guedes: Bastidores do namoro são revelados

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes ainda estão em êxtase com o carinho e apoio do público, após confirmarem o relacionamento. A notícia foi divulgada pela própria apresentadora em tom apaixonado, através de uma sequência de fotos com direito a selinho e declaração ao companheiro, na terça-feira (12). A modelo está se sentindo leve e cheia de planos com o novo parceiro.

Durante participação no programa "Melhor da Tarde, da TV Band, o jornalista Daniel Nascimento revelou bastidores do romance. Segundo pessoas ligadas aos apresentadores, Ana está muito feliz com o novo relacionamento. "Eu nunca vi a Ana assim antes", "leve, com planos, vivendo e viajando”, disseram as fontes próximas a modelo. Além disso, uma "gravação misteriosa" com os dois já tem data marcada e deve acontecer em breve.

Nesta manhã, Ana Hickmann usou as redes sociais para agradecer aos fãs pelo carinho e por todas as mensagens positivas. "Como é bom abrir o Instagram e ser inundada com tanto carinho. Vocês deixaram o meu dia mais feliz e o meu coração mais quentinho. Cada mensagem chegou para mim recheada de amor. Vocês fazem toda diferença no meu dia!! Muito obrigada".

Após trazer a público as agressões que sofria por parte do ex-marido, no ano passado, e noticiar um fim de casamento conturbado, Ana finalmente se reencontrou no amor. Vale lembrar que, recentemente, Edu Guedes, Ana e o filho dela, Alezinho, viajaram para Paraty, na Costa Verde do Rio. Há um mês, os dois não faziam mais questão de esconder o romance. Inclusive, foram flagrados passeando em família nesta viagem ao RJ.









