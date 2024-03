Luana Piovani ironiza pedido de desculpas de Wanessa Camargo a Davi

Luana Piovani criticou o pedido de desculpas de Wanessa Camargo a Davi, por falas racistas durante o "BBB 24". A atriz compartilhou, nesta quarta-feira (13), o vídeo da criadora de conteúdo Samara Mara que fez uma análise do pronunciamento da cantora e corrigiu algumas falas.

A influenciadora Samara citou alguns problemas na declaração de Wanessa. "Como o negócio é enraizado, joga a culpa na estrutura e tá bom!", ironizou a criadora de conteúdo. "Se fosse Brisa [como ela assina seu user do Instagram], eu diria: 'Vai ligar agora para a família de Davi e se desculpar mesmo contra a sua vontade. Reconhece diretamente para a vítima e para a família que você cometeu um erro'".

Ao compartilhar o vídeo de Samara Mara, Piovani ironizou: "Contratem, Samara. Ela resolve suas 'questões' de civilidade. Precinho amigo". Em um novo vídeo publicado na terça-feira (12), a cantora pediu desculpas por seu comportamento contra Davi e reconheceu suas atitudes como “racismo estrutural”.

Vale lembrar que esse não foi o primeiro vídeo que a cantora Wanessa Camargo gravou pedindo desculpas. Logo depois que foi expulsa do "BBB 24", por ter batido na perna do participante Davi Brito, a artista surgiu nas redes sociais se desculpando com os telespectadores.

"Oi gente, desculpe a demora de vir aqui falar com vocês. Os últimos dias têm sido bem difíceis para mim, eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque sair da maneira que eu saí", afirmou ela. Em seguida, pediu desculpa aos internautas: "Eu nunca imaginei que eu sairia desta maneira do programa, mas eu quero hoje aqui pedir desculpas para cada pessoa que se sentiu mal com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi minha intenção, nunca”, disse Wanessa.