Luiza Brunet sai em defesa de Yasmin e alfineta mãe de Gabriel Medina

Não é de hoje os conflitos envolvendo Yasmin Brunet e a família do seu ex-marido, Gabriel Medina. Acontece que, após a eliminação da influenciadora, internautas estão atacando a ex-sister de várias maneiras.

Uma delas foi alfinetando a ex-BBB afirmando que a mãe de Gabriel Medina, Simone Medina e o surfista estão livres de Yasmin Brunet. No entanto, a empresária Luiza Brunet não gostou nenhum pouco do comentário e defendeu a filha. "Graças a Deus, reciprocidade vá na paz do Senhor", rebateu.

Contudo, alguns internautas apoiaram o comentário da pessoa :"Graças ao 'BBB 24' inocentou a família Medina", escreveu uma pessoa que saiu em defesa do surfista. Outra seguidora não perdeu também e também comentou: "Aff ! Medina se livrou".

Outros, no entanto, saíram em defesa de Yasmin Brunet: "Ai agora esse Medina e santo? Logo ele, best do Neymar, tá bom, então", escreveu uma fã. "Ai gente, ela pode ter mostrado um lado dela no BBB, mas o Medina não é um anjo, tá? Ninguém é. Só os dois sabem o que realmente aconteceu", defendeu outra seguidora.

Relembre a polêmica

As tretas entre Yasmin Brunet e Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, começaram após a separação dos jovens. A ex-sogra afirmou que a modelo era uma "atriz pornô" e que tinha vídeos íntimos dela com o filho. A modelo, por sua vez, negou o caso, mas a história repercutiu e deixou clara as desavenças das duas.