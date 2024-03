BBB 24: Yasmin Brunet diz que mudou sua visão sobre Davi

Nesta quarta-feira (13), Yasmin Brunet retornou aos estúdios Globo para cumprir agenda do eliminado e foi abordada por fãs. Durante a conversa, a ex-BBB afirmou que mudou de opinião em relação ao Davi Brito, com quem teve muitos conflitos na casa e reconheceu que exagerou.

A modelo explicou que dentro do reality é difícil saber em quem acreditar e só após chegar aqui, eles conseguem ter dimensão do que de fato aconteceu. Ainda sobre o Davi, Yasmin reforçou: “continuo achando ele chato. Mas teria sido diferente. As brigas teriam sido diferentes. Porque eu achei que era outra coisa que de fato não era. Exagerei!”

Ainda durante o "Bate Papo BBB”, a atriz comentou sobre outra polêmica. Brunet teve a oportunidade de assistir à conversa no Quarto do Líder e viu quando Vinicius, Rodriguinho e Nizam fizeram comentários sobre o seu corpo.

Indignada, a ex-sister comentou: "Ele (Rodriguinho) não só estava como comentou. Isso aqui é um jogo de reviravoltas, não é mesmo? Lá dentro, como eu falei, é uma outra realidade, a gente não sabe de nada. A gente só sabe o que chega nos nossos ouvidos por outras pessoas e a gente tem que escolher confiar nas outras pessoas". E ainda acrescenta: “às vezes a gente confia e se decepciona, como foi agora".

Na ocasião, Rodriguinho, em conversa com os outros brothers, fez um comentário sobre o corpo de Yasmin. “Já foi melhor, mas tá bem bonita ainda”. Nizam então respondeu: “Não tô falando do rosto dela não. O rosto é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho, tá ligado.”

Vale reforçar que após assistir os comentários de Rodriguinho sobre seu corpo, a ex-sister deu unfollow no cantor, que logo em seguida, retribuiu. Os dois eram aliados no reality.

Yasmin diz que mudou sua opinião sobre o Davi, mas continua achando ele chato pic.twitter.com/BuodNWkViv — cat (@userywxs) March 13, 2024