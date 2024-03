Edu Guedes rompe silêncio e diz se Ana Hickmann está grávida

Logo após rumores sobre uma possível gravidez da apresentadora Ana Hickmann, o chefe de cozinha Edu Guedes finalmente se pronunciou e negou a gestação, nesta quarta-feira (13). O assunto causou um rebuliço nas redes sociais.

As especulações começaram logo após o casal tornar público o relacionamento. Ainda hoje (13), a assessoria da modelo também negou que Ana estivesse esperando um filho. Já o apresentador, foi bem direto ao responder os questionamentos: “Não está [grávida]”.

Ana Hickmann e Edu Guedes já têm filhos de outros relacionamentos. A apresentadora é mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento com o ex-marido Alexandre. Guedes é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, com Daniela Zurita.

As especulações começaram na última terça-feira (12/3), depois que a notícia de um possível filho, fruto da relação do casal, estaria a caminho. Logo após o boato, a internet foi à loucura e os fãs do casal já começaram a cobrar respostas.

A empresária Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes assumiram oficialmente o namoro, na última terça-feira (12). Desde o início deste ano, circulavam informações de que os dois estavam vivendo um romance, No entanto, ambos vinham negando o envolvimento e sustentavam que eram apenas bons amigos.