BBB 24! Leidy sobre Davi: "Brasil me odeia por causa do Julietto"

Durante a madrugada desta quarta-feira (14), Leidy Elin polemizou em um conversa com Lucas Buda ao comparar Davi Brito com Juliette, campeã do 'BBB 21'. A fala da sister, apesar de ter sido em tom de brincadeira, repercutiu fora do reality.

"Eu acho que eu enfrentei o Julietto e deu ruim. O Brasil me odeia por causa do Julietto", afirmou Leidy. No entanto, a fala da siste está dando o que falar. "Tá se achando demais, e ainda vai achar briga com uma torcida que estava quieta, fica mexendo com os cactos [torcida da Juliette]", afirmou uma fã.

Outras pessoas também comentaram sobre o assunto. "Ela criou um jogo particular dela na mente dela onde ela arrasa, ela é o alvo, tudo gira em torno dela. Quando na verdade esse protagonista foi o Davi", escreveu outro defendendo o baiano.

Vale ressaltar que, Davi e Leidy entraram em um embate nesta semana após a dinâmica do 'Sincerão'. Um dos principais barracos da edição do 'BBB 24'. A trancista perdeu a paciência e jogou as roupas do rival na piscina.

Acontece que, após a atitude, os dois foram chamados atenção durante o programa, ao vivo, pelo apresentador Tadeu Schmidt. Desde então, Leidy percebeu que a atitude dela não foi bem vista pelo público e acredita que Davi Brito seja o favorito da edição.

Leidy Elin ????: "O Brasil me odeia por causa do 'Julietto'" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RrG38jTemS — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024