Yasmin Brunet abre o jogo sobre a relação com MC Daniel pós-BBB

Após ser eliminada com 80% dos votos do "BBB 24", Yasmin Brunet, está começando a receber informações de como o público enxerga o jogo e é, claro, os amigos que permaneceram torcendo por ela, mesmo após todas as polêmicas. Um deles foi o funkeiro MC Daniel, que é apontado como affair da influenciadora.

Em uma entrevista ao Gshow, Yasmin Brunet falou sobre a relação que tem com MC Daniel e já agradeceu por ter torcido por ela. “Mandei mensagem para ele para agradecer ontem de madrugada... Acho que vou vê-lo amanhã, talvez cruze com ele por aqui [nos Estúdios Globo]. Quero muito vê-lo", iniciou.

Em seguida, a modelo afirmou que quer agradecer pessoalmente por todo apoio e esclareceu que são grandes amigos. "Agradecer por todo apoio, dar um abraço nele, quem sabe ver ele dançar. Ele é amigo, de verdade”, diz Yasmin.

MC Daniel na Dança dos Famosos

Vale ressaltar que, MC Daniel, está participando da Dança dos Famosos 2024. O funkeiro estreou no último domingo (10) e se emocionou ao ver a alegra da av, Hilma, o assistindo. Ela por sua vez, não poupou elogios: "Meu neto é maravilhoso, gentil, humilde, educado, talentoso, doce que nem mel".

Chorando, o cantor respondeu: "Queria dizer que amo muito a senhora, meu avô, meu pai. É difícil falar porque sei que tudo que já passamos e eu queria muito vencer e dar uma vida melhor pra vocês. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado por vocês terem criado um homem com princípios e valores", disse o cantor.