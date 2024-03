Fábio Assunção penhora imóvel de R$ 46 milhões do ex-sogro; Entenda

Envolvido em uma polêmica de agressão com um de seus amigos, o ator Daniel Alvim. Agora veio à tona que o ator Fábio Assunção conseguiu penhorar um imóvel do ex-sogro, Tavares, avaliado em R$ 46 milhões para o pagamento de um empréstimo.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, em 2015, o ex-sogro pegou R$ 1 milhão emprestado com Fábio Assunção. Contudo, o artista fechou um acordo que o valor deveria ser pago em 90 dias.

Acontece que, Tavares não cumpriu o combinado e Fábio Assunção precisou entrar na Justiça para reaver o dinheiro. Já em julho de 2019, as autoridades determinaram que Assunção deveria receber a quantia de R$ 1,5 milhão, com correção monetária. A sentença tinha a possibilidade de recurso, já que foi em 1ª instância.



Agora, oito anos depois do empréstimo, a juíza Thania Cardin da comarca de São Paulo, determinou a penhora do imóvel de Tavares. De acordo com os documentos obtidos pelo jornalista, o local foi analisado por um especialista e ofertado por R$ 46 milhões, em maio de 2023. O imóvel segue aguardando compradores e assim que for vendido, parte do dinheiro será entregue a Fábio Assunção.