Pai de Eliana morre aos 92 anos

O pai da apresentadora Eliana, José Bezerra, faleceu nesta segunda-feira (19), aos 92 anos. Ele já morava com ela desde que começou a apresentar problemas de saúde no ano passado.



No ano passado, José Bezerra chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Acontece que, após muita luta, ele veio a falecer. A informação foi confirmada pela equipe de Eliana ao jornalista Leo Dias.

Vale lembrar que, recentemente, Eliana se declarou ao pai nas redes sociais. "Pais, o papel de vocês é de extrema importância para a vida dos seus filhos. Nunca se esqueçam. Adri é um pai brincalhão e gente boa com a Manu e um amigão para o Arthur. Que sorte a nossa. Meu paizinho, hoje com 92 anos, ficou 18 anos fora de nossa casa e voltou para morar comigo e está mais próximo de nós, um presente pra nossa família. Sempre foi aquele nordestino bravo na criação das filhas e hoje é só doçura. Tudo é aprendizado", afirmou Eliana em uma publicação.

Eliana comprou apartamento para o pai

Eliana sempre compartilhou com os fãs a sua trajetória e com muito orgulho contou que veio de origem humilde. Além disso, já chegou a revelar que seu pai trabalhava como zelador de um prédio e já sofreu bulling.

Contudo, após ficar famosa e começar a ganhar dinheiro, Eliana resolveu presentear o pai com um apartamento no prédio onde ele trabalhava quando ela era criança, no bairro dos Jardins, em São Paulo.