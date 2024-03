BBB 24: Lucas e Pitel quase se beijam em festa

Durante a madrugada desta quinta-feira (21), Lucas Buda e Pitel quase protagonizaram um beijo dentro do "BBB 24". Acontece que nesta noite foi a festa da líder Giovanna Lima e após algumas bebidas internautas apontaram que o brother, dessa vez, transparece seu interesse pela sister.

Ao som dos anos 2000, Lucas Buda e Pitel se aproximaram dançando. Nesse momento, o capoeira segura a sister pelo pescoço como se fosse beijá-la. Ela, por sua vez, fala: "Me esquece". E ele a abraça e ganha uma leve mordida na orelha.

A cena está viralizando e virou um dos assuntos mais comentados desta madrugada. "Eles não aguentam mais duas festas", disparou uma pessoa. "Lucas e Pitel quase protagonizaram o beijo mais fiel da história do BBB", escreveu outro seguidor.

Alguns também estão culpando a sister: "E a Pitel também é fo**, né? Sororidade com a mulher do cara não existe", criticou um internauta. "A pitel também é um nojo, né? De santa não tem nada, ambos são escrotos e sem noção", detonou um seguidor.

Vale lembrar que Lucas Buda entrou no "BBB 24" casado e fazia questão de falar sobre os 12 anos ao lado de Camila Moura. No entanto, nas últimas semanas o brother passou a flertar com Pitel e a professora de história terminou o relacionamento antes mesmo dele deixar o reality. A repercussão ganhou a internet e de anônima, Camila já ganhou mais de dois milhões de seguidores e se tornou influenciadora.

