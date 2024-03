Luana Piovani diz que está a base de remédios por causa de Pedro Scooby

Luana Piovani voltou a desabafar nas redes sociais e dessa vez foi para rebater as críticas que está recebendo por expor o surfista Pedro Scooby. A apresentadora afirmou que alguns seguidores chegam a afirmar que gostam dela por “infernizar a vida do ex-marido”.



Em uma sequência de vídeos compartilhados no stories do Instagram, Piovani afirmou que está tomando remédios. "Eu não estou infernizando ninguém, estou tendo uma reação. Tem alguém infernizando a minha vida. Eu estou à base de remédios desde ontem e estou com a minha saúde mental abalada, então tem alguém infernizando a minha vida e estou expondo algo que está acontecendo comigo”, revelou.

Luana rebate comentários maldosos e pede para que os seguidores se controlem. "É que nem aquela história de 'dedo podre' ou 'escolheu mal o pai do seu filho'. Não falem isso, não é dar força. Não tem essa de escolher mal. A pessoa escolhe sacanear a mãe dos filhos, desestabilizar a mãe dos filhos e aí você diz que a gente escolheu mal? Ele que não está se atentando à missão dele".

Vale ressaltar que há anos Luana Piovani expõe o ex-marido na internet. No entanto, o surfista decidiu mover uma ação contra a apresentadora na Justiça de Portugal. Ele pede para que ela seja proibida de falar sobre ele e os filhos nas redes sociais. Desde então, os dois vem travando uma luta na Justiça. Apesar de toda a movimentação, Luana Piovani continua expondo ele para os fãs.

Antes de revelar que está à base de remédios, a artista também comentou que em breve verá o ex. "É aniversário do meu filho semana que vem e já estou comendo minhas unhas, ontem entrei com remédio. Só de pensar em ter que sorrir, de estar junto em uma festa que pedi pra ele fazer e ele não fez coisa nenhuma, já me dá coisas”, disparou Luana.