Ex-marido de Ana Hickmann revela abstinência sexual e faz apelo

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann apareceu nas redes sociais, nesta quarta-feira (20), fazendo um desabafo diferente. Os seguidores foram surpreendidos com o empresário fazendo revelações sobre a sua vida sexual.

No relato compartilhado em seu perfil no Instagram, Alexandre relembrou as greves de sexos que Ana Hickmann fazia com ele e que desde então não se relaciona sexualmente com ninguém. “Hoje, desde a greve de sexo imposta pela Ana Hickmann, no exercício de fevereiro de 2023, eu completo hoje 390 dias de abstinência sexual', contou.

Na sequência, o ex-marido da apresentadora revelou que assiste vídeos pornô. "Acredito já ter visto todos os filmes do RedTube [site de conteúdo pornográfico] e dos canais privados. Já não aguento mais me trancar no chuveiro e a minha criatividade realmente se acabou', completou ele.

Contudo, o empresário aproveitou para pedir dicas aos seguidores para buscar novos mecanismos para “satisfazer seus desejos carnais”. “Alguém tem alguma sugestão do que eu posso fazer para continuar vencendo essa abstinência? Porque está duro. Se alguém tem sugestão de rezas, mantras, tipos de exercícios físicos que a gente possa fazer para vencer esse período de abstinência'”, disparou Alexandre.

Repercussão

Internautas aproveitaram pra tirar sarro com o desabafo dele. “Aproveita que está precisando de grana pra virar o velho de programa”, disparou uma seguidora. “Ele não quer fazer greve de rede social também não?”, questionou outro seguidor.

Ao invés de dicas, fãs também detonaram o empresário. “Nossa coitada da Ana deve sentir uma vergonha”, afirmou uma fã. “Como ela [Ana Hickmann] aguentou esse cara por tanto tempo?”, questionou outra seguidora.