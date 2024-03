Carla Diaz cantora? Atriz está em testes para musical de Miguel Falabella

A coluna Mariana Morais descobriu, com exclusividade, que a atriz Carla Diaz está na fase final das audições para o novo musical "ELVIS - A Musical Revolution", com direção de Miguel Falabella. O espetáculo, que esteve em cartaz na Austrália e Estados Unidos, agora deve chegar ao Brasil a partir de agosto.



Carla Diaz, que ficou nacionalmente conhecida ainda criança na primeira versão de “Chiquititas” (1997), fez sucesso em várias tramas brasileiras. No entanto, desde pequena, o público só a acompanhava atuando ou dançando. Agora, depois de 20 anos, Carla Diaz pode voltar a cantar interpretando a personagem Priscilla, esposa de Elvis Presley.

Os testes começaram neste mês e, além da atuação, os atores estão sendo avaliados na dança e principalmente no canto. Uma fonte da coluna revelou que Carla Diaz está entre as finalistas para conquistar o papel da mulher do Rei do Rock.

O espetáculo "ELVIS - A Musical Revolution" é a única biografia musical autorizada sobre a vida de Elvis Presley. As inscrições foram abertas para atores de todo o Brasil. Até o momento não se sabe quem representará o Rei do Rock nos palcos, pois toda a produção ainda está em fase de testes.

Carla Diaz no SBT?

Vale lembrar que, recentemente, Carla Diaz já estava aprovada nos testes da nova novela do horário nobre do SBT, cujo título provisório é “Anna E Os Gigantes”. Mas, após a participação da atriz vazar na mídia, ela recebeu uma enxurrada de críticas. Muita gente começou a atacá-la, afirmando que ela ficaria “esquecida” atuando no SBT.

Nos bastidores do SBT, o comentário é que, após a repercussão negativa e a avalanche de críticas que recebeu, Carla Diaz teria declinado de dar continuidade ao papel de uma professora da protagonista da trama. O SBT, inclusive, já iniciou novos testes para encontrar uma nova atriz para a personagem que seria interpretada por Carla Diaz.