A verdade por trás da quinta mansão de MC Daniel

MC Daniel se mudou temporariamente ao Rio de Janeiro para participar da Dança dos Famosos, do "Domingão", na TV Globo. No entanto, muito foi comentado se ele teria comprado a mansão luxuosa que o cantor está morando era a quinta casa comprada ou se tinha sido alugada.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento o imóvel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que o funkeiro ostentou nas redes sociais nos últimos dias, não teria sido comprado pelo músico, mas sim alugado.



O cantor teria sido alugado a mansão por R$ 50 mil, mais as taxas. Ainda de acordo com as fontes do jornalista, o imóvel tem uma planta similar à residência de Jade Picon. No entanto, apesar de sempre fazer publicações na nova casa, o músico não exibiu detalhes da decoração da mansão que tem seis quartos e já veio todo mobiliado.

Vale ressaltar que o motivo da casa ser tão grande assim é que seus produtores vão morar com ele. O condomínio escolhido pelo artista também mora Jade Picon, Gabigol e David Luiz e a atriz e bailarina Aline Campos. Ele já teria comprado também mais duas casas em São Paulo e também uma na Flórida, nos Estados Unidos.