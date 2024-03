BBB 24: Familia de Lucas Henrique processa ex-esposa do brother

Pedro Antonio Vieira Pereira, amigo e padrinho de casamento de Lucas Henrique, participante do “BBB 24”, revelou que a família de Buda pretende entrar na Justiça contra Camila Moura, ex-esposa do brother.

Em um desabafo, o amigo disse: “Fico desapontado com o rumo que a história tomou. A Camila está defendendo os interesses dela, custe o que custar. Em algumas oportunidades ela tem citado um trecho de uma música da Shakira, ‘As mulheres não choram mais, as mulheres faturam”.

Além disso, Antonio alega que existe um conflito de interesse entre a situação de Buda no reality e o crescimento de Camila nas redes sociais. A ex-mulher teria ficado responsável pelas redes e o celular de Lucas aqui fora da casa. “Enquanto procuradora dele fora da casa, tem a obrigação de defender os interesses do Lucas. Estamos tomando medidas extrajudiciais para conter esse linchamento virtual e estamos dispostos a ir ao judiciário, se preciso”.

Camila Moura já recebeu uma notificação extrajudicial, segundo o padrinho de casamento. “Estamos dispostos a judicializar, se necessário. A ideia é tomar o controle das redes sociais, receber os celulares do Lucas e impedir que ela fique citando-o”, explicou.

O relacionamento de Camila e Lucas Henrique chegou ao fim, depois que o brother flertou com Giovanna Pitel numa festa do programa. Buda cantou um trecho da música “Baiana”, de Emicida, para sister: “Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia”. Camila disse que se sentiu traída, mostrou ter jogado fora as fotos do casal e desde então tem ganhado muitos seguidores na internet.