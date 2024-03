Bella Campos sofre racismo em restaurante e desabafa

Na noite desta sexta-feira (23), a atriz Bella Campos compartilhou nas redes sociais um desabafo. Em tom de ironia, a artista afirmou aos fãs que foi confundida com uma atendente de restaurante por causa do seu tom de pele.

"Boa noite, Brasil!", disse Bella Campos em seu perfil do Instagram explicando que no estabelecimento, que estava lotado, uma pessoa desconhecida teria olhado para ela de cima a baixo e soltado a pérola. "Essa mulher branca aqui, ó, fez assim: 'É ela que é a atendente?', e me olhou de cima a baixo", disparou.

Do lado de fora do restaurante, Bella apontou a câmera do celular para a cliente, que estava sentada na direção da porta. Debochando a atriz encerrou o vídeo dizendo: "Boa noite, Brasil!" e o dedo médio levantando.

Contudo, a atitude levantou um debate na internet. Enquanto alguns saíram em defesa de Bella Campos sobre o racismo denunciado por ela, outros questionaram se ela estava diminuindo a profissão de atendente. “ Está discriminando a profissão de atendente? Qual o problema em ser confundida com atendente?”, disparou um seguidor.

“Só branco perguntando qual o problema de ser confundindo com atendente do local, por que será? “, escreveu uma pessoa que entendeu a fala da atriz. “Enquanto tiver gente normalizando o racismo estrutural e falando que é tudo mimimi, nunca haverá mudança”, detonou outro fã.