Zé Felipe admite que passou vergonha com rap para Evaristo Costa

O cantor Zé Felipe confessou, em entrevista ao podcast "Podpah", na noite da última quarta-feira (27), que se arrepende de ter feito um rap para defender a esposa, Virgínia Fonseca, e as filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

Aos 25 anos, o jovem revela que só após os ânimos se acalmaram, e o corpo relaxar, ele se deu conta do que tinha feito. "Estava no banho, e quando fui me secar, parei para escutar. O sangue já tinha baixado. Pensei: 'Que disgreta… Fingi que nem fiz", disse Felipe.

Zé contou que só após já ter lançado o rap descobriu quem era o jornalista Evaristo Costa. “Depois eu vi que ele era o cara do jornal”. Thiago Marques então questiona se o cantor realmente não sabia quem era, e o artista confirma. “Eu não sabia não”. O cantor explicou que escreveu e gravou a música no mesmo dia da briga na internet, após ver Virginia chorando.

Tudo aconteceu em abril de 2023. O jornalista Evaristo Costa alfinetou Virgínia Fonseca ao dizer que ela não "criava" as filhas. Isso porque o comunicador se referiu a cena em que Maria Alice, na época com 5 meses, estava no colo da influenciadora para se vacinar e quando chorou, chamou pela babá. Na época, Evaristo disparou: "Já ouviram falar: 'Mãe é quem cria'?".

Após a fala polêmica do jornalista, Zé Felipe decidiu escrever o rap para defender sua família. Na letra, ele dispara: "Respeita as minhas Marias. Respeita uma mãe, a minha mulher". Já a influenciadora digital, também se pronunciou na ocasião. “Já acordo assim... Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe. Com certeza não deve ter uma para estar falando uma merda dessa". Evaristo Costa tem duas filhas: Antonella e Francesca.