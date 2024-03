Daniel Alves exclui todos os amigos das redes sociais

Uma das prioridades de Daniel Alves após sair da prisão, foi fazer a limpa nas redes sociais. O ex-jogador parou de seguir todos os amigos e também trocou a foto de perfil. Antes, Daniel usava um fundo preto como foto. Agora, ele optou por usar uma imagem em que aparece vestido com um blazer em tom claro.

Além de Daniel Alves, quem também fez mudanças nas redes sociais foi Joana Sanz, esposa do ex-jogador. Na última quarta-feira (20), ela deletou sua conta no Instagram após a justiça espanhola conceder liberdade provisória a Alves, mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros. Entretanto, alguns dias depois, reativou o perfil.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Joana tomou essa atitude. Em abril do ano passado, Sanz também excluiu a conta para priorizar o cuidado com sua saúde mental. Em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024 a atitude se repetiu.

Logo após deixar a prisão na Espanha esta semana, Daniel organizou uma festa no dia seguinte à sua liberdade provisória. De acordo com o jornal ‘Marca’, o evento foi para comemorar o aniversário do próprio pai, Domingos Alves.

O ex-jogador ganhou liberdade na última segunda-feira (25), após ter sua fiança paga pelo jogador Memphis Depay. Entretanto, Daniel Alves teve os passaportes confiscados pelas autoridades espanholas e não pode deixar o país. Além disso, não pode chegar a menos de mil metros da vítima, nem ter qualquer tipo de contato com ela.



