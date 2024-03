Gabilly alfineta MC Poze após reatar com Vivi Noronha

Após Poze do Rodo e Vivi Noronha reatarem o relacionamento, Gabilly decidiu se pronunciar. A cantora estava vivendo um romance com o MC e já tinha até feito uma música em homenagem ao funkeiro. Questionada por um fã sobre qual seria o destino da canção dedicada a Poze, ela garantiu que vai continuar disponível nas plataformas digitais.

O anúncio foi feito através de uma página do Instagram. Na música, a cantora diz: “Vem Pz colocando em mim”. Quando escreveu o novo hit, Gabilly preparou uma surpresa para apresentar a homenagem a Poze. Na época, a jovem filmou a reação e o momento acabou viralizando nas redes sociais. O MC estava ao lado de amigos e ficou constrangido. Mas logo em seguida, começou a dançar.

As especulações sobre o affair entre Gabilly e o MC Poze do Rodo começaram após os dois serem flagrados curtindo o Réveillon juntos. A cantora passou a virada de ano na casa que Poze do Rodo alugou para curtir com sua família.

Vivi Noronha e Poze do Rodo reataram o relacionamento esta semana, após serem flagrados caminhando de mãos dadas, na última quinta-feira (28), em Lisboa. O cantor e a influenciadora decidiram fazer o anúncio através das redes sociais.

Além disso, o cantor fez questão de deixar claro o novo relacionamento, durante sua apresentação em Portugal. Poze chamou Vivi no palco e os dois se beijaram na frente do público. Em seguida, ele dedicou uma música a ela.