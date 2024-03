BBB 24: Fernanda volta a falar em dar tapa na cara de Beatriz e web reage

Fernanda Bande revelou mais uma vez que tem vontade de dar um tapa na cara de Beatriz Reis, na madrugada desta sexta-feira (29). Durante conversa com Buda e Pitel no quarto do líder, Bande falou sobre as desavenças com a vendedora e relembrou episódios de desentendimentos entre as duas. No twitter, a hastag “#ForaFernanda” está entre os assuntos mais comentados.

Dessa vez a equipe de Bia decidiu se manifestar contra as falas agressivas da niteroiense. Eles publicaram o trecho do vídeo que contém a fala de Fernanda e escreveram: “Mais uma vez Fernanda destila seus comentários maldosos e agressivos. A referida diz que: “minha vontade era ter dado um tapa na cara dela.” É complicado, são falas pesadas e não é a primeira, segunda, terceira ou quarta vez”.

Em seguida, o time se mostra preocupado com o alcance dos ataques. “É lamentável ver a participante, usando a oportunidade de estar em um reality show que alcança milhões de espectadores de forma tão irresponsável; falando sobre a vontade dela de resolver um conflito de convivência através de agressão física”.

Além disso, os internautas pediram a saída de Fernanda do “BBB 24”. Fernanda no paredão é prioridade máxima para eliminar. Fernanda é um ser preconceituoso, cheio de ódio às minorias, temos todos os motivos do mundo pra eliminar”. “Quando falta argumentos ela só pensa em agredir. Que absurdo essa fala da Fernanda. BEATRIZ MERECE RESPEITO”.

Na conversa com Giovanna Pitel e Lucas, Bande relembra o motivo do desentendimento com Beatriz: “E aí ela [Beatriz] só foi errando comigo. Fui dar a pulseira e ela me chamou de falsa no meio do ao vivo. Aquilo ali pra mim foi horrível, achei de tamanha falta de educação, não estava nem preparada para ouvir um negócio desses, sabe? O que faz? Minha vontade era dar um tapão na cara. P*rra, me respeita car*lho”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil ???? (@beatrizreisbrasil)