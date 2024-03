Poze assume volta com Vivi no palco, em Portugal

Se alguém ainda tinha alguma dúvida se o MC Poze e Vivi Noronha reataram o relacionamento, agora não tem mais. O cantor fez questão de acabar com todas as especulações durante sua apresentação em Portugal. Poze chamou a influenciadora no palco e os dois se beijaram na frente do público.

Nas imagens, Vivi parece se emocionar com o anúncio público de Poze e o abraça. Em seguida, o artista dedica a próxima música a ela. O MC então começa a cantar: "Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa. Finjo que não entendi nada. Ai meu Deus, me dá santa paciência. Vou precisar de coragem. Ai meu Deus, vi ela de cantin. Reparei no jeitin, aquele cabelo cacheado. Quem me dera ser o cara. Quem me dera ser abençoado".

A plateia vibrou com o gesto do casal. Já na internet, alguns fãs criticaram a união. “Com todo respeito, mas não consigo achar lindo. (Embora não deva achar nada) Mas esse cara já fez cada presepada com ela... Acho esse relacionamento nada saudável, cheio de idas e vindas e enquanto solteiro, o cara vivia engravidando outras”.

Os boatos sobre a volta do relacionamento começaram após o casal ser flagrado caminhando de mãos dadas, na última quinta-feira (28), em Lisboa. Após as especulações, os dois postaram uma foto juntos com a legenda “Deixa quem quiser falar”, dando a entender que tinham se reconciliado.

Acontece que, nas últimas semanas a funkeira Ludmilla confirmou que seu irmão, Yuri Oliveira, estava vivendo um affair com Vivi Noronha. Os fãs já estavam desconfiados que eles estavam juntos desde o ano passado, já que trocavam interações nas redes sociais.