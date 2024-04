Atriz da Globo é exposta por grosserias nos bastidores

Nesta semana, a atriz Adriana Birolli participou do podcast “Papagaio Falante” e revelou conflitos com uma atriz veterana da TV Globo. Durante a entrevista, a artista contou que gravava a novela “Viver a Vida”, quando a "tal atriz" causava desconfortos com as iniciantes.

Adriana Birolli relembrou que a atriz, não identificada, costumava ir para os estúdios Globo dividindo o carro com outras pessoas e falava: "Entrava no carro com outras tres super novas que estavam começando agora 'eu não quero ouvir um piu até chegar no projac'. Eu nunca entrei nesse carro, se fosse eu no carro eu falava 'se enxerga querida, pega um taxi'.

A artista também relembrou outra situação que a "tal atriz" disse que sentia vontade de dar uma “porrada” na cara de alguém. "Na gravação, eu cheguei bem cedo, ela chegou bem cedo também e falou 'to com vontade de dá uma porrada na cara de alguém'", disparou Birolli.



Apesar dessas situação, Adriana afirmou que não tem nada contra a atriz e que isso foi apenas um grão de tudo que foi a novela e que o clima não foi sempre esse. No entanto, internautas estão tentando descobrir quem é a "tal atriz".

Algumas pessoas estão cogitando ser a Lilian Cabral ou Susana Vieira. "Isso tem cara de Susana Vieira", escreveu uma pessoa. "Parece que vi a Susana Vieira falando", afirmou outra. "Deve ser a Lilia Cabral, já falou esses dias que não gosa de barulho. Já até brigou no Fuzuê", disparou outra internauta.