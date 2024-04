BBB 24: Isabelle se sente pressionada por Davi e cai no choro

Davi Brito chamou Isabelle para conversar na tarde desta quarta-feira (03) e o clima ficou tenso. Apesar de dizer que não está com ciúmes da Aliada, o baiano questionou sobre a proximidade dela com as outras meninas na casa e Amazonense caiu no choro.

No diálogo, o baiano começa pedindo explicações sobre a proximidade de Isabelle com as outras sisters: “Eu vejo que tu está mais andando com Alane e com a Bia. Tu está dando mais essa prioridade de se conectar com elas. E se conectar com a Giovanna também." A dançarina então responde:"Estou confusa. Estou me sentindo sufocada, pressionada. Essas conversas que a gente teve, esse negócio de voto, por exemplo. Essas conversas sobre a Giovanna me deixaram muito assim...Sei lá, sobrecarregada."

Além disso, a sister desabafou sobre ter que pisar em ovos dentro da casa: “Aqui a gente tem que pisar em ovos. Se você fala muito, você está falando muito. Se você fala pouco, falou pouco. Se você diz sim e concorda, está errado. Se diz não, não é para dizer não”

O baiano também quis saber se estava tudo bem na relação entre ele e Isabelle. "Eu estou sentindo que você está mais afastada. Queria saber se tá acontecendo alguma coisa ou se tá tudo bem." E ao questionar Isabelle sobre quem estaria no pódio dela, a dançarina respondeu: "Por que eu sou obrigada a falar?".

O brother continua o debate e diz que está tentando ajudar a aliada. "Eu sou tão seu amigo, que eu paro para conversar com você coisas para ver se você entende o que está acontecendo". Isa reclama: "Só que algumas vezes você faz perguntas que as respostas têm que ser naquele momento". Então, Davi rebate:"Aí você está querendo me culpar". A dançarina então cai no choro e declara: "Não estou querendo culpar ninguém, meu Deus. Não fala coisa que não está acontecendo, cara. Só estou conversando as coisas que eu sinto e acho".