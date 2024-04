Jade Magalhães fala pela primeira vez sobre volta com Luan Santana

Nesta quarta-feira (3), a influenciadora Jade Magalhães esteve no Rio de Janeiro e marcou presença no evento de moda organizado por Gisele Bündchen. Pela primeira vez, a modelo falou sobre ter voltado o namoro com Luan Santana

Em uma entrevista à Quem, Jade comentou sobre ter voltado com o sertanejo após quatro anos separados. “O que eu posso afirmar é que a gente está muito feliz. Acho que vocês estão sentindo daí. Estou muito feliz com um carinho de todo mundo. Acho que a gente está mais maduro e feliz”, contou a influenciadora.

Há pouco tempo, Luan Santana também abriu o coração e celebrou a reconciliação com Jade Magalhães. "Ela sempre soube o que queria. E eu também. Porque sempre foi ela…Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo", disse ele.

Os admiradores do cantor vinham suspeitando de uma possível reconciliação antes deles assumirem novamente por conta da música “Deja Vu, uma parceria do sertanejo com Ana Castela. O nome da faixa ao contrário, "Jade”, além da letra em si, fizeram as especulações ganharem ainda mais força.

Vale lembrar que Luan e Jade colocaram um ponto final no noivado em 2020, após 13 anos juntos. Em um podcast, o cantor chegou a falar abertamente que sentia saudades da ex e revelou que a influenciadora havia o bloqueado nas redes sociais. Na ocasião, Luan ainda pediu que a ex-noiva a desbloqueasse. Pelo visto, a mensagem surtiu efeito...