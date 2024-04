Deborah Secco e Hugo Moura se separam, diz site

O casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chegou ao fim. Juntos desde 2015, os dois são pais de Maria Flor, de oito anos de idade. Segundo informações do site Bnews, os dois estão separados há algum tempo, mas a artista está evitando falar sobre o assunto.

Isso porque, de acordo com fontes próximas ao casal, Deborah está com esperança de reatar o casamento. No entanto, o baiano parece estar decidido sobre o divórcio e sem qualquer interesse em retomar o casamento.

Até o momento, os dois mantém as fotos no perfil do Instagram e não se pronunciaram sobre o assunto. Vale ressaltar que, apesar de casados, os dois sempre fizeram questão de falar que tem um relacionamento aberto e Deborah Secco já explicou o motivo.

"A gente tem que ser honesto e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, disse ela no podcast DiazOn, comandado por Carla Diaz.

Deborah também garantiu que na relação não há espaço para mentiras. “Eu não vou mais ser corna, a idiota, não quero esse lugar para mim. Eu sou casada com o cara que eu mais amo, meu melhor amigo, pai da minha família, eu não posso mentir para esse cara”, reforçou.