Deborah Secco surge soltinha após término e Hugo Moura faz reflexão

Deborah Secco e Hugo Moura surgiram nas redes sociais nesta quinta-feira (4), após vir à tona a notícia de que o casamento chegou ao fim. Enquanto a atriz demonstrou estar “soltinha”, o fotógrafo postou a capa de um livro como uma reflexão.

A artista, que não tem papas na língua, disparou uma publicação no X, antigo Twitter, ignorando as especulações. “Hoje, sei lá, acordei com vontade de beijar na boca. Alguém mais?”, comentou Deborah Secco.

Já o Hugo Moura, publicou a capa de um livro escrito “Nunca subestime o poder da sua irrelevância”. No entanto, após a repercussão, o fotógrafo apagou a publicação do story do Instagram. Mas já foi motivo para os fãs comentarem que seria uma indireta à Deborah Secco.

Por meio de nota, a equipe de Deborah Secco explicou que os dois estão separados há meses. "Sim, estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha", iniciou.

Apesar de terem terminado, a assessoria da atriz também esclareceu que o ex-casal continua próximo, mas não quer falar sobre o assunto. "Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", finalizou.

Segundo o site Bnews que divulgou a informação em primeira mão, fontes próximas ao casal afirmam que Deborah está com esperança de reatar o casamento. No entanto, o baiano parece estar decidido sobre o divórcio e sem qualquer interesse em retomar o casamento.