Justiça rejeita denúncia de importunação sexual contra Cara de Sapato e MC Guimê

A denúncia do Ministério Público contra MC Guimê e Cara de Sapato por suposta importunação sexual contra a mexicana Dania Méndez, no BBB 23, foi rejeitada nesta terça-feira (09), pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão é do juiz Aylton Cardoso Vasconcellos.

Segundo a decisão, o juiz afirma que o processo foi iniciado de forma precoce, sem ao menos ouvir a vítima anteriormente. Além disso, Aylton também expõe que ao contrário do que consta no inquérito, as imagens obtidas através dos vídeos das câmeras do Big Brother Brasil, não falam por si só.Portanto, a vítima deveria ter sido ouvida antes da ação penal. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash.

No documento, a Justiça ainda pontua que após o Ministério Público ouvir Dania, a própria mexicana alegou que não sofreu nenhum tipo de importunação sexual e pediu que a queixa contra Guimê e Cara de Sapato fosse retirada para que os dois não fossem processados criminalmente.

No documento consta que já havia sido oferecida a defesa de Guimê e Cara de Sapato um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), após a mexicana declarar que não desejava seguir com o processo. Entretanto, o advogado de Cara de Sapato não aceitou o acordo e pediu a rejeição da denúncia. A decisão da Justiça do Rio pela rejeição da denúncia ainda cabe recurso do MPRJ.

Ricardo Sidi e Bruno Viana, advogados de defesa de Cara de Sapato, se pronunciaram sobre a decisão: "Antônio é uma pessoa incrível, é extremamente cuidadoso com as pessoas, vinha sofrendo muito com essa acusação injusta. A decisão é corretíssima e fez justiça a ele". “Antônio não praticou nenhum ato capaz de atender aos requisitos do crime de importunação sexual". Já a defesa de MC Guimê ainda não se pronunciou sobre o caso.

Relembre o caso:

MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de importunação sexual durante uma festa do “BBB 23”. O caso aconteceu no dia 16 de março do ano passado, quando o funkeiro acariciou o bumbum e as costas de Dania Mendez algumas vezes. Já Sapato forçou um beijo na influenciadora e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar.