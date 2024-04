MC Poze esculacha seguidora após alfinetada envolvendo os filhos

Poze do Rodo está sendo alvo de críticas após viajar para Pernambuco com Vivi Noronha e três dos cinco filhos. Acontece que o funkeiro publicou diversas fotos com legendas sobre família e deixou de fora as outras duas filhas que tem fora do relacionamento com a influenciadora. Ao ser questionado sobre a atitude por fãs, o MC se irritou e respondeu em tom de deboche.

Nas redes sociais, internautas apontaram o comportamento do funkeiro como errado. “O resto dos filhos são apenas troféus?” “O ruim de ser filho de outro relacionamento, é a ausência paterna”. “Jade e Manu nunca mais. Lamentável”.

Em contrapartida, teve também quem defendeu a postura de Poze do Rodo. “Ué mas tá proibido dele viver com os filhos e a mulher que ele escolheu ficar? Eu acho que a pensão ele paga, ou tu queria que ele levasse todas as mamães e os filhos e ficasse brincando de família feliz? Q loucura”

Sem medir palavras, o MC rebateu as ofensas, também através das redes sociais: “Esquenta não que essas porr* acha que tá num desenho animado Kkkkkkkkkkkkkkkk , essa tá com a vida travada coçando o cuzinh* fedorento a merda”.

Vivi e Poze estão viajando com os três filhos que tem juntos e na última segunda-feira (08), o funkeiro publicou registros com a família. Além de Júlia, Miguel e Laura, o cantor também é pai de Jade, da relação com Isabelly Pereira, e Manuela, com Myllena Rocha.



