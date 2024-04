BBB 24: Família de Buda se revolta ao ser impedida de encontrar brother

Parece que o clima entre a família de Lucas Buda e a ex-esposa do brother ainda segue bastante hostil. Com a possibilidade de ser eliminado hoje (09) do reality, Buda deve se encontrar com um amigo designado por Camila Moura. A escolha incisiva feita pela influenciadora deixou os familiares de Lucas incomodados.

Em entrevista ao jornal O Globo, a irmã de Lucas, Rose Ferreira, disse que os familiares pretendiam encontrar Buda, caso ele seja eliminado nesta terça (09), para atualizar o brother sobre a situação do casamento. Mas, ainda segundo Rose, Camila estaria tentando impedir esse encontro.

A irmã do participante explicou: “Camila entrou em contato com a nossa família e comunicou que uma pessoa que ela escolheu vai receber o Lucas. Eu fiquei surpresa quando descobrimos que iria um amigo que ela escolheu. Ela mesma tinha falado várias vezes pra gente que não poderia ir outra pessoa a não ser ela. De repente, surge alguém da escolha dela para receber o Lucas. Ela fez isso e não passou nem pela nossa família. Achei que ela não pudesse me surpreender mais, mas surpreendeu”.

Camila Moura ainda é procuradora legal de Buda, enquanto o brother estiver confinado. Por isso, apenas a influenciadora faz contato direto com a produção do “BBB 24”. A irmã de Lucas ainda acrescentou sobre o amigo escolhido por Camila: “É uma pessoa que conhecemos há anos, mas que não esteve por dentro dos bastidores da participação do Lucas. Não tem contato com a equipe dele e com os amigos. Também não teve contato com a família dele neste período”.

Por fim, Rose lamentou a atitude da ex-cunhada e demonstrou estar triste por não poder abraçar o irmão e conversar com ele. “Acho que vai ser uma bomba de informações para ele assimilar em pouco tempo. Com certeza será necessário algum tempo para que ele entenda todo o desenrolar da história e esteja a par de todos os fatos. Estamos todos apreensivos. Não sabemos qual vai ser a reação dele ao ver tudo o que aconteceu e saber a proporção que tomou”, disse.