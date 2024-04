Wanessa Camargo ignora final do "BBB 24" e TV Globo se preocupa

A cantora Wanessa Camargo parece estar magoada com a TV Globo após ser expulsa do "BBB 24". Isso porque, nesta semana a emissora enviou um convite para os ex-BBBs para comparecerem a grande final do reality, no entanto, ela não teria confirmado.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, a artista não respondeu os contatos feitos pela produção do Big Brother Brasil. Todos os participantes confirmaram presença, inclusive Vanessa Lopes que desistiu ainda nas primeiras semanas do reality.

Contudo, Wanessa tem ignorado os contatos feitos pela emissora. Desde que ela foi expulsa por agredir Davi Brito, teria ficado insatisfeita com o tratamento recebido da TV Globo. Para a emissora isso é preocupante, pois nunca um ex-participante negou o convite para a final.

Ainda de acordo com o jornalista, a falta de Wanessa Camargo seria negativa para a emissora, pois os patrocinadores poderiam entender que a produção não conseguiu manter uma boa relação com um participante famoso.

Desde que a entrevista concedida ao Fantástico foi ao ar, existem burburinhos de que Wanessa Camargo não gostou da edição feita pelo "BBB 24". Procurada, a equipe da cantora afirmou que ainda não tem resposta sobre a presença dela. Já a Globo disparou que enviou o convite e ela não respondeu.