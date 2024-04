BBB 24: Beatriz se irrita com brothers e parte para a ignorância

Beatriz Reis se irritou na tarde desta quinta-feira (11) ao achar que os outros brothers não queriam que ela participasse de uma brincadeira. Isso porque os cinco finalistas do “BBB 24” estavam jogando altinha na área externa da casa, mas a sister não conseguia tocar na bola durante o jogo e culpou os outros participantes por isso.

Revoltada que a bola não chegava até ela, Bia reclamou: "Ninguém joga pra mim, aí fica difícil." Em seguida, a vendedora deu as costas e saiu da roda. Os outros participantes até tentaram chamar a sister de volta, mas ela recusou. Todos ficaram sem entender a postura de Beatriz.

A sister então foi para o quarto e as amigas, Alane e Isabelle, a seguiram para tentar entender o que havia acontecido. A bailarina então tentou explicar: "Altinha a gente não controla onde a bola vai. Você tá falando que não jogam pra ti, altinha a gente joga, eu não controlo onde a bola vai. A intenção é a bola subir".

Sem paciência, Beatriz rebate: "Não, tava muito certo onde vocês tavam jogando. Mas tudo bem, vocês sabem jogar, eu não". Alane questiona: "Você acha que não vou jogar a bola pra ti, Bia? A bola tá aqui, eu joguei. Eu não tenho noção pra onde a bola vai. É uma bola diferente". Isabelle completou:

"Tem que ficar tentando pegar ela".

As sisters então disseram que ficariam com Beatriz e decidiram ir para piscina com ela. Mas a vendedora não aceitou a companhia inicialmente: "Não, vou na piscina, pode ir lá jogar, gente". Alane então reclamou: "Bia, você tá exagerando, não é assim…Você tá criando confusão por uma altinha, Bia".

A vendedora rebateu: "Não tô criando confusão, Alane".

