Fabiana Justus comemora sucesso no transplante de medula óssea

Fabiana Justus se emocionou, nesta quinta-feira (11), ao compartilhar com os fãs um momento muito especial que vai passar no hospital, após concluir o tratamento contra leucemia. A influenciadora comemorou ao lado da família o sucesso do transplante de medula óssea.

A influenciadora contou que a equipe médica do hospital costuma levar bolo e cantar parabéns para os pacientes após o tratamento ser concluído com sucesso. “Eles fazem um bolinho, uma festinha, para o paciente. Estou muito animada, emocionada, empolgada, que chegou meu dia de fazer isso. Porque eu lembro das pessoas… eu ouvindo eles cantando parabéns para as pessoas, imaginando quando fosse minha vez. Muita emoção. Hoje vai ser difícil segurar”.

A filha de Roberto Justus revelou, na última terça-feira (9), que o transplante de medula foi bem sucedido.“Meu renascimento! Minha medula nova pegou…Sei que o transplante não acaba quando ele termina, que ainda tenho um caminho de cuidados pela frente, mas hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida. E prometo viver com ainda mais gratidão e ainda mais amor do que eu já tinha. Se é que é possível”.

Emocionada, Rafaella Justus, irmã de Fabiana, disse :“Obrigada, Deus! Fabi Justus, nossa guerreira! Admiro tanto sua força nesse processo que não foi nada fácil! Mas agora vamos comemorar a sua vida! Você venceu!”.

Além disso, Roberto também comemorou o renascimento da filha. “Sei que ainda temos um caminho de cuidados pela frente, mas não poderia estar mais agradecido por ter dado tudo tão certo até aqui. Fabi foi guerreira, forte, e deu um grande exemplo para tantas pessoas que passam por problemas semelhantes. Os desafios devem ser encarados de frente com muita energia, força e otimismo”.









< >