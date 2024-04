Após brilhar na TV, Oli Bela encara desafio no teatro em "A Noviça Rebelde"

Aos 11 anos, a atriz Oli Bela vem se destacando na transição dos estúdios de TV para os palcos teatrais, especialmente após sua participação na série "Reis", da Record, em duas marcantes temporadas. Na trama, ela interpretou a inteligente Tafate, filha do Rei Salomão. Agora, a artista brilha nos palcos com o espetáculo "A Noviça Rebelde".

Para ela, essa mudança da TV para o teatro foi natural, embora significativa, dada a diferença de propósito entre os dois meios de trabalho. Ela reconhece o desafio presente na nova empreitada, mas expressa seu amor profundo pela atuação em ambos os meios.

Sua preparação para interpretar Brigitta em "A Noviça Rebelde" tem sido intensa, enfrentando desafios ao incorporar nuances e características distintas da personagem. Oli dedica-se diariamente aos ensaios, buscando a fusão completa com o papel.

Durante o processo de preparação para o musical, Oli está absorvendo cada aspecto, desde a atuação até as coreografias e o canto, sabendo que sentirá falta desses momentos. Com sua experiência prévia em musicais, Oli aborda com entusiasmo a interpretação das canções icônicas de "A Noviça Rebelde". Embora ame todas, ela revela uma conexão especial com a música "So Long, Farewell", que aguarda ansiosamente para apresentar ao público: “Não vejo a hora”, diz a artista.

Trabalhar com um elenco diversificado, incluindo artistas renomados como Larissa Manoela e Malu Rodrigues, tem sido uma experiência enriquecedora para Oli. "A Noviça Rebelde" se destaca para Oli pela maneira como aborda assuntos importantes de forma cativante, acreditando que o público contemporâneo irá se identificar e se encantar com a produção.

A experiência acumulada em papéis desafiadores contribuiu significativamente para a evolução de Oli como atriz. Cada oportunidade foi uma chance de aprendizado e crescimento profissional.