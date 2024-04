Cristian Ribeiro celebra repercussão e números do álbum "Tá Feito"

Um dos nomes em ascensão no forronejo, Cristian Ribeiro está sorrindo à toa! Tudo por causa de seu recém-lançado disco "Tá Feito", que chegou ao mercado fonográfico com 36 faixas. Muitas delas são assinadas por compositores renomados como Fátima Leão, Antonio Luiz Santos e Felipe Rodriguez, só para citar alguns exemplos.

Enquanto o clipe do "carro-chefe" da obra está perto de alcançar 500 mil visualizações no YouTube, o hit, no Spotify, atingiu recentemente a marca de 50 mil ouvintes mensais e quase 40 mil "streams". Vale ressaltar que, na plataforma digital, os "streams" ocorrem quando um usuário escuta uma canção por 30 segundos ou mais.

Ciente disso, o cantor e compositor piauiense fez um agradecimento especial em suas redes sociais: "Estou transbordando de felicidade com o retorno incrível que a minha música está tendo! Ver tantas pessoas curtindo e apreciando o meu novo trabalho é simplesmente maravilhoso. É um sonho se realizando, e só posso agradecer a todos vocês pelo apoio e carinho".