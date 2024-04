MC Ryan quebra o silêncio e explica o que está por trás de sua prisão

MC Ryan fez um novo pronunciamento após ser detido pela Polícia Federal, na tarde desta quinta-feira (11). O funkeiro foi levado à sede da PF após constatarem uma irregularidade na documentação da Ferrari do artista. O músico acredita que está sendo perseguido.

No documento, consta que a cor do veículo é preta, mas o carro está na cor vermelha atualmente. O cantor prestou depoimento e foi liberado. Na saída, foi abordado por jornalistas e disse: "O carro era preto e eu deixei vermelho. Fui trabalhar, fazer um clipe e a polícia me levou. Sempre vai ter perseguição contra nós"

O flagrante feito nesta tarde pela Record TV. O MC aparece caminhando, sendo escoltado por agentes federais. Quando percebe que está sendo gravado, o funkeiro debocha e faz um coração para o helicóptero da emissora.

O MC e o veículo foram detidos para averiguação da Polícia Federal.. Nas redes sociais, Ryan tranquilizou os internautas: "Foi apenas uma abordagem de rotina, rapaziada. Meu carro constava uma cor e tava outra apenas".

Logo em seguida, o funkeiro publicou mais um vídeo na sua rede social, onde aparece caminhando ao lado dos agentes e escreveu: "Foi levado para delegacia para prestar esclarecimento e fui liberado". E concluiu: "Não sou bandido, nem ladrão".



