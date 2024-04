BBB 24: Beatriz traça estratégia contra Davi caso seja eliminada

Em conversa com Alane, no “BBB 24”, Beatriz Reis abriu o coração e mostrou que ainda está magoada com Davi Brito. As sisters conversaram na área externa da casa e a vendedora afirmou que caso seja eliminada do programa hoje, dará uma resposta atravessada ao baiano.

No diálogo, Bia explica que pretende alfinetar Davi durante o programa ao vivo: “E digo mais, se eu sair hoje, não quero abraço dele, Alane. Eu falo isso no ao vivo. Não me abrace, não fale comigo!”, disse a vendedora durante conversa com a bailarina.

Beatriz continua o desabafo: “Eu vou falar com as pessoas que eu sei que gostam de mim, que nunca me ofenderam a ponto de dizer que eu não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou… se ponha no seu lugar. E vou virar as costas pra ele.” Alane, entretanto, apenas ouve e reflete.

Em outro momento da conversa, Bia diz que não é falsa e reforça: "Não consigo, não tem jeito e tem palavra que machuca muito. Ele falar ali para mim: 'Você não sabe quem você é, você vai descobrir'. Ele me conheceu lá fora? Ele sabe a luta que eu passei?”.

A conversa continua e a vendedora diz: "Como posso falar assim? 'Davi, você não sabe quem você é'. Claro que ele sabe quem ele é. Eu seria muito hipócrita de falar isso. Eu jamais falaria isso, não falaria isso com ninguém, do fundo do meu coração. Nem com a Pitel falaria isso, nem com a Fernanda". Alane, por sua vez, concorda com a sister: "Ainda mais falar assim, você vai descobrir logo logo. Não acho legal".