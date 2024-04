BBB 24: Alane vai aos prantos em paredão da reta final com casal

Alane Dias está bem sensível com a reta final do “BBB 24”. A sister caiu no choro novamente, na tarde desta sexta-feira (12), após desistir da disputa da Prova do Finalista. A paraense está abalada com a formação do paredão.

Enquanto estava no Quarto Fada, a bailarina se perguntou sobre o risco de enfrentar o paredão com Matteus e Isabelle: "Como é que eu vou pro Paredão com um casal lindo desses? Quem sou eu perto deles?"

Ainda sozinha, a sister continua lamentando: "Égua, por que eu faço isso comigo, cara? Por que eu faço isso comigo? Se a Bia tivesse aqui, ela ia dizer: 'Não, faz igual a Joelma falou, lute até o final'. Beatriz, eliminada na última quinta-feira (12), era aliada de Alane.

Durante a reflexão, a paraense reforçou ainda mais a falta que sente de Beatriz Dias."Quem é que vai falar as coisas pra eu acreditar em mim agora? De quem eu vou cuidar agora?". E completou: "Tô sozinha".

Vale lembrar que, mais cedo, Alane Dias teve outra crise de choro, assim que desistiu da prova de resistência. Ela chorou no gramado da casa e lamentou o fato de Davi Brito ter sido o último brother a deixar a disputa do finalista.

